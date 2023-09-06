Напавший на российских грибников мужчина задержан

Полиция задержала подозреваемого в нападении на грибников под Звенигородом

Полиция задержала подозреваемого в нападении на грибников в лесу под Звенигородом мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Информация о нем пока не раскрывается. При этом пострадавший по имени Максим рассказал изданию, что сейчас он себя чувствует нормально.

4 сентября 40-летний мужчина и его 35-летняя жена отправились за грибами недалеко от деревни Сватово. Там на них и напал мужчина в камуфляже с ножом. Пострадавшие дошли до машины, и мужчина проехал несколько сотен метров по лесной дорожке, пока не увидел другие автомобили, водители которых и вызвали скорую. Пару госпитализировали. У мужчины повреждены сухожилия и связки. Ему придется восстанавливаться около трех месяцев.