Мужчина в камуфляже с ножом напал на российских грибников

В лесу под Звенигородом мужчина в камуфляже с ножом напал на двоих грибников

В лесу под Звенигородом неизвестный мужчина в камуфляже с ножом напал на двоих грибников. Об этом сообщает «МК».

Это произошло 4 сентября недалеко от деревни Сватово. Пара не первый раз приезжает в этот лес, чтобы пособирать грибы. В этот раз дорогу им перегородил незнакомец ростом 190 сантиметров, крепкого телосложения, одетый в камуфляжную форму, с черной маской на лице. Он попросил показать, что у грибников лежит в сумках и пакетах, а потом обошел их и внезапно набросился. 40-летнего москвича он ударил ножом четыре раза, 35-летнюю женщину — два — и скрылся в чаще.

Пострадавшие дошли до машины, и мужчина проехал несколько сотен метров по лесной дорожке, пока не увидел другие автомобили, водители которых и вызвали скорую. Пару госпитализировали. У мужчины повреждены сухожилия и связки. Ему придется восстанавливаться около трех месяцев.

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