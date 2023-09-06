Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:05, 6 сентября 2023Силовые структуры

Мужчина в камуфляже с ножом напал на российских грибников

В лесу под Звенигородом мужчина в камуфляже с ножом напал на двоих грибников

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В лесу под Звенигородом неизвестный мужчина в камуфляже с ножом напал на двоих грибников. Об этом сообщает «МК».

Это произошло 4 сентября недалеко от деревни Сватово. Пара не первый раз приезжает в этот лес, чтобы пособирать грибы. В этот раз дорогу им перегородил незнакомец ростом 190 сантиметров, крепкого телосложения, одетый в камуфляжную форму, с черной маской на лице. Он попросил показать, что у грибников лежит в сумках и пакетах, а потом обошел их и внезапно набросился. 40-летнего москвича он ударил ножом четыре раза, 35-летнюю женщину — два — и скрылся в чаще.

Пострадавшие дошли до машины, и мужчина проехал несколько сотен метров по лесной дорожке, пока не увидел другие автомобили, водители которых и вызвали скорую. Пару госпитализировали. У мужчины повреждены сухожилия и связки. Ему придется восстанавливаться около трех месяцев.

Ранее в Подмосковье дачники устроили разборку, в ходе которой один из участников был ранен в ногу из пистолета.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области заявили о тактическом отходе ВС РФ из Работино

    Отход российской армии из Работино объяснили

    Акулы напали на катамаран с россиянами в Тихом океане

    Давка детей у гардероба в российской школе попала на видео

    Два дрона сбросили боеприпасы на граничащий с Украиной российский регион

    Центробанк резко увеличит продажу валюты

    WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024

    В Москве задержали участников резонансного группового избиения молодого человека

    Украина обстреляла российский регион и повредила ЛЭП

    Умер актер Константин Арефьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости