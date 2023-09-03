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21:03, 3 сентября 2023Силовые структуры

Дачник простил стрелявшего в него из пистолета соседа

Shot: в Подмосковье дачник простил стрелявшего в него соседа

Фото: Lamna The Shark / Unsplash

В Подмосковье дачники устроили разборку, в ходе которой один из участников был ранен в ногу из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, выяснение отношений со стрельбой произошло в садовом товариществе «Михалево» в Подмосковье из-за нарушений тишины и пьяных выходок одного из дачников. Сообщается, что 35-летний мужчина не выдержал нарушений общественного порядка, взял пистолет и отправился к участку буянившего соседа, где тот напал на него с топором. В итоге последнего увезли в больницу со рванной раной левого бедра.

Уточняется, что пострадавший простил стрелявшего в него соседа и отказался писать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, в подмосковной Балашихе один человек пострадал в результате массовой драки со стрельбой. Предварительно установлено, что двое мужчин поссорились с двумя неизвестными, после чего словесный конфликт между ними перерос в драку.

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    Екатерина Улитина
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