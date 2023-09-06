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03:30, 6 сентября 2023Путешествия

Толпа мужчин изнасиловала молодую туристку на популярном курорте Кипра

Пятеро мужчин из Израиля изнасиловали туристку в отеле на курорте Айя-Напа

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Толпа мужчин изнасиловала британскую туристку в отеле на популярном курорте Айя-Напа, Кипр. Об этом сообщает Philenews.

Уточняется, что пятеро молодых людей от 19 до 20 лет прибыли на отдых из Израиля. В это же время в средиземноморском городе проводила отпуск британка. Не сообщается, как именно они познакомились, однако после изнасилования девушка сразу подала заявление в полицию.

Подозреваемых задержали, они предстанут перед окружным судом для вынесения постановлений об аресте.

Ранее мужчина десять раз изнасиловал девочку-подростка на британской заморской территории Гибралтар и попал под суд. Полиция арестовала 25-летнего Педро Луиса Гарсию Вальехо из испанского города Ла-Линеа в Андалусии.

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    Зарина Дзагоева
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