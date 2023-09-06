Толпа мужчин изнасиловала молодую туристку на популярном курорте Кипра
Пятеро мужчин из Израиля изнасиловали туристку в отеле на курорте Айя-Напа
Толпа мужчин изнасиловала британскую туристку в отеле на популярном курорте Айя-Напа, Кипр. Об этом сообщает Philenews.
Уточняется, что пятеро молодых людей от 19 до 20 лет прибыли на отдых из Израиля. В это же время в средиземноморском городе проводила отпуск британка. Не сообщается, как именно они познакомились, однако после изнасилования девушка сразу подала заявление в полицию.
Подозреваемых задержали, они предстанут перед окружным судом для вынесения постановлений об аресте.
Ранее мужчина десять раз изнасиловал девочку-подростка на британской заморской территории Гибралтар и попал под суд. Полиция арестовала 25-летнего Педро Луиса Гарсию Вальехо из испанского города Ла-Линеа в Андалусии.