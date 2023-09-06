В СПЧ назвали ЛГБТ и феминизм радикальной идеологией Запада

Глава СПЧ Фадеев назвал феминизм и ЛГБТ радикальной западной идеологией

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев назвал феминизм, ЛГБТ и экологизм радикальной идеологией Запада. Его высказывание было приведено агентством РИА Новости.

Фадеев выступил на презентации курса «Основы российской государственности». По мнению председателя СПЧ, идеологией пронизано любое общество.

«Вот сейчас, скажем, нам говорят: на Западе нет идеологии. Ну как нет. Вот, скажем, пакет из ЛГБТ, феминизма. <...> Экологизм модный очень, я даже выговорить не могу — энвайронментализм во главе с Гретой Тунберг — это, безусловно (ну, условно во главе с Гретой Тунберг), идеология. Радикальная причем идеология, как в свое время социализм лет 150 назад», — пояснил он.

Ранее Фадеев выступал за введение в Уголовный кодекс РФ статьи о русофобии. Он подчеркивал, что Россия должна ответить на неправомерные действия, когда люди проявляют враждебность по отношению к стране.

До этого с аналогичной идеей выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Олег Матвейчев.

