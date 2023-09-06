Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 6 сентября 2023Россия

В СПЧ назвали ЛГБТ и феминизм радикальной идеологией Запада

Глава СПЧ Фадеев назвал феминизм и ЛГБТ радикальной западной идеологией

Фото: Lindsey LaMont / Unsplash

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев назвал феминизм, ЛГБТ и экологизм радикальной идеологией Запада. Его высказывание было приведено агентством РИА Новости.

Фадеев выступил на презентации курса «Основы российской государственности». По мнению председателя СПЧ, идеологией пронизано любое общество.

«Вот сейчас, скажем, нам говорят: на Западе нет идеологии. Ну как нет. Вот, скажем, пакет из ЛГБТ, феминизма. <...> Экологизм модный очень, я даже выговорить не могу — энвайронментализм во главе с Гретой Тунберг — это, безусловно (ну, условно во главе с Гретой Тунберг), идеология. Радикальная причем идеология, как в свое время социализм лет 150 назад», — пояснил он.

Ранее Фадеев выступал за введение в Уголовный кодекс РФ статьи о русофобии. Он подчеркивал, что Россия должна ответить на неправомерные действия, когда люди проявляют враждебность по отношению к стране.

До этого с аналогичной идеей выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Олег Матвейчев.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на вопрос о планах повышения срока службы призывников

    Апелляцию на арест Коломойского перенесли

    Врачи предупредили россиян о таящейся в стиральных порошках опасности

    В российской многоэтажке прогремел взрыв

    У отдела полиции в Петербурге нашли странную каску

    Сотрудники российской службы доставки опровергли продажу компании конкурентам

    У вируса птичьего гриппа выявили опасную для человека мутацию

    В Disney оценили мультфильмы про Человека-паука

    Психолог назвала способы борьбы с прокрастинацией

    Врач раскрыла россиянам методы замедлить старение кожи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости