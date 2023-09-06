Друзья нашли жуткую заброшенную квартиру в подвале своего дома

The Sun: в США приятели нашли заброшенную квартиру с жуткой надписью на стене

В США несколько друзей въехали в новое жилье и вскоре нашли в подвале квартиру, которая была заброшена с 1991 года. На их историю, опубликованную в TikTok, обратило внимание издание The Sun.

Тиктокер с ником Coocoobonkerz из Нью-Йорка выложил на своей страничке видео, в котором рассказал, что брошенное помещение он с приятелями нашел в районе Бушвик на севере Бруклина. Молодые люди переехали в старый дом и решили проверить, что находится в подвале под их квартирой.

Пустующая жилплощадь, которую они обнаружили, показалась им жуткой. В частности, на стене в ванной был след удара кулаком, а на одной из стен красовалась надпись черным маркером: «Я вижу тебя». В помещении обнаружился календарь авиакомпании Air Jamaica за 1991 год, из-за чего друзья решили, что последние жильцы съехали именно тогда.

Автор видео предположил, что квартира была в очень плохом состоянии, и владелец дома решил, что проще бросить ее, чем приводить в порядок.

Один из подписчиков заявил, что в подобных помещениях обычно живут подсобные рабочие жилых комплексов. Недобросовестные домовладельцы часто нанимают на эту работу нелегальных мигрантов и селят их в таких квартирах без окон «с крысами и плесенью».

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok обнаружил во время ремонта в доме тайную комнату со странным содержимым, скрытую за гипсокартонной панелью. В потолок комнаты был вбит крюк, на котором висел странный сверток.