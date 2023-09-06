В России ответили на заявление Киева о начале третьей мировой войны

Сенатор Джабаров раскритиковал заявление Киева о начале третьей мировой войны

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который ранее заявил о начале в мире третьей мировой войны. Своим мнение Джабаров поделился с «Лентой.ру».

По мнению сенатора, мнение украинского представителя о начале третьей мировой войны не соответствует действительности.

«Он совершенно не понимает, что он говорит. Это бред», — оценил Джабаров слова Данилова.

Ранее Данилов высказался о начале в мире третьей мировой войны. По его словам, настойчивость всех граждан страны доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Он заявил, что Украина усилит Североатлантический альянс. По словам главы СНБО, геополитические обстоятельства современности подсказывают, что это не последний конфликт в мире. Он также подчеркнул, что после украинского конфликта изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.