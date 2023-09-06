В Петербурге двухлетний ребенок облился кипятком и попал в больницу

В Петербурге ребенок облился кипятком и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга двухлетний ребенок облился кипятком и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает 78.ru.

Несчастный случай произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на проспекте Наставников. Пострадавший находился дома с дедушкой. Взрослый в какой-то момент вышел из комнаты, а ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком.

Прибывшие на место врачи диагностировали ожоги груди, лица и обеих конечностей.

Ранее в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии из-за того, что опрокинул на себя суп. Он получил термический ожог 12 процентов тела второй степени, повредив кожные покровы на лице, шее, груди, спине и левой руке.