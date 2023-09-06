Огромная многоножка забралась в жилой дом и напугала людей

Огромное членистоногое из Австралии вызвало ужас у пользователей сети

Огромная многоножка, которую австралиец нашел у себя дома, вызвала ужас у пользователей сети. Мужчина поделился снимком жуткого насекомого на Reddit.

Австралиец спросил у пользователей форума, сталкивались ли они когда-нибудь с подобным существом. На снимке было запечатлено черное создание, похожее на комбинацию паука и многоножки.

Фотография впечатлила комментаторов, которые назвали членистоногое «демоном дома» и «существом из кошмаров». Один из них, энтомолог Кьяран Мэтьюсон, рассказал, что на фото изображена обыкновенная мухоловка — австралийский вид многоножек, у представителей которого может быть до 191 конечности.

Таких многоножек, по его словам, можно встретить в домах по всей Австралии, они также обитают на улицах и в лесу. «Они превратили свои передние конечности в ядовитые жала, которые называются форципулами. Однако случаи укусов очень редки, поскольку эти жала слишком слабы, чтобы проткнуть человеческую кожу», — добавил Мэтьюсон. Если же многоножка все же укусит человека, боль и отек будут напоминать последствия от укуса пчелы.

При этом Мэтьюсон уточнил, что присутствие многоножек в доме — хороший знак. «Они питаются насекомыми, которых мы считаем вредителями: чешуйницами, постельными клопами, термитами и тараканами. Они охотятся по ночам и преследуют свою добычу, двигаясь с очень высокой скоростью — за секунду покрывая расстояние в 10 раз больше длины собственного тела», — сказал энтомолог.

Ранее сообщалось, что натуралисты из США нашли под землей в Южной Калифорнии ранее неизвестный вид подземных многоножек. Членистоногое обнаружили в начале туристического маршрута, недалеко от шоссе и придорожной кофейни.