Найдены неизвестные подземные многоножки без глаз и с 486 лапками

В США ученые обнаружили неизвестный вид прозрачных подземных многоножек

Натуралисты из США нашли под землей в Южной Калифорнии ранее неизвестный вид подземных многоножек. Как сообщает Associated Press, членистоногое обнаружили в начале туристического маршрута, недалеко от шоссе и придорожной кофейни.

Новый вид назвали лос-анджелесской нитяной многоножкой, или Illacme soca. Группа ученых из Университета Беркли, Политехнического университета Вирджинии и Университета Западной Вирджинии опубликовала статью об открытии в журнале ZooKeys.

По длине эти многоножки не больше скрепки для бумаг, а их толщину можно сравнить с графитовым стержнем для карандаша. У них по 486 лапок, а тело прозрачно и напоминает по виду щупальце медузы. Эти многоножки живут примерно в десяти сантиметрах под поверхностью земли и вместо глаз используют особые антенны, похожие на рога. Нитяные многоножки также выделят необычный по химическому составу секрет.

Лос-анджелесская нитяная многоножка — не первый вид многоножек, найденный во Калифорнии. В том же штате в 1926 году обнаружили многоножку Illacme plenipes, у которой целых 750 конечностей.

Многоножки питаются органическим мусором и без них, по словам члена исследовательской группы, энтомолога Пола Марека, мы бы были «по шею» в отходах. «Узнавая больше о видах, которые выполняют такую важную роль в наших экосистемах, мы можем их защитить и тем самым защитить окружающую среду, защищающую нас», – сказал Марек.

Ранее сообщалось, что новый вид рыб-драконов назвали в честь легенды хеви-метала Ронни Джеймса Дио. Это глубоководное создание обладает светящейся кожей, похожими на бритвенные лезвия зубами, а также биолюминесцентной приманкой необычной формы.