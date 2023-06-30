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20:48, 30 июня 2023Из жизни

Глубоководной рыбе со светящейся кожей дали имя в честь легенды хеви-метала

Глубоководную рыбу-дракона назвали в честь известного рокера из-за «козы»

Фото: Viktor Jakovlev / Unsplash

Неизвестную рыбу пугающего вида назвали в честь известного рокера. Об этом сообщает The Daily Star.

Морские биологи из Бразилии обнаружили новый вид рыбы-дракона возле островов архипелага Фернанду-ди-Норонья. Это глубоководное создание обладает светящейся кожей, похожими на бритвенные лезвия зубами, а также биолюминесцентной приманкой необычной формы. Такая же есть и у морского черта, однако у этой рыбы-дракона она напоминает рокерский жест, который называют «козой». Именно поэтому рыбе дали имя Melanostomias dio в честь легенды хеви-метала Ронни Джеймса Дио, который был фронтменом Black Sabbath и Heaven and Hell.

Как и у удильщиков, у некоторых рыб-драконов есть этот усик на подбородке, который излучает свет и помогает приманить добычу, эти органы различаются по форме. «Лампочка» этой рыбы-дракона — структура на кончике ее усика на подбородке — имеет уникальную форму, отличную от 16 известных видов этого рода. Мы выбрали название Melanostomias dio из-за формы этой уникальной луковицы. Она состоит из двух нитей почти одинаковой длины, и это напомнило нам жест «коза», популяризированный исполнителем хеви-метала Дио

Барбара Вилларинсчлен научной группы по изучению нового вида рыбы-дракона

Барбара Вилларинс, студентка магистратуры Государственного университета Рио-де-Жанейро и участница научной группы по изучению рыб-драконов, рассказала, что ученых вдохновляла любовь к хеви-металу. «Мы подумали, что это забавно и может стать интересным способом научного общения», — сказала она.

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Рыбы-драконы (род Aristostomias) — это крошечные хищники, достигающие 15 сантиметров в длину и похожие на угрей. Они обладают массивными челюстями, которые могут раскрывать под углом 120 градусов, и острыми длинными клыками. Это позволяет рыбе-дракону пожирать добычу более половины своего размера. В охоте им помогает и почти полная невидимость: у них темное тело, отдельные участки кожи испускают слабое биолюминесцентное свечение, а зубы почти полностью прозрачны. Рыба-дракон обитает в сумеречной зоне, более 500 метров под поверхностью океана.

Ранее сообщалось, что в Колумбии тикающий звук помог ученым обнаружить новый вид лягушек. Земноводные, которых назвали стеклянными лягушками Пихао, отличаются прозрачной кожей, сквозь которую видны внутренние органы, и зелеными костями.

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