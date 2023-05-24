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05:00, 24 мая 2023Из жизни

Таинственное тикание привело колумбийских ученых к созданию с зелеными костями

Тикающий звук привел исследователей к крохотному прозрачному созданию с зелеными костями

Скриншот: Atlantic Productions / Megallan

Странное тикание, привлекшее внимание колумбийских исследователей, помогло им совершить открытие. Об этом сообщает издание Miami Herald.

По словам участницы экспедиции Марии Торо, таинственный тикающий звук, который она и ее коллеги услышали в низине возле ущелья Пихао, привел их к неизвестному ранее подвиду так называемых стеклянных лягушек. Эти создания отличаются прозрачной кожей, сквозь которую видны внутренние органы. Ученые назвали крохотных амфибий стеклянными лягушками Пихао, или Nymphargus pijao.

Стеклянные лягушки Пихао очень маленькие и достигают всего 2,5 сантиметра в длину, а их тело выглядит так, будто покрыто тонким слоем блесток. У них прозрачное брюшко и зеленая спина, причем цвета варьируются от темно-зеленого до салатового. Кроме того, у некоторых особей есть желтые или оранжевые пятнышки на теле, а зрачки окружает серебристо-белая радужка. Еще одной отличительной чертой этого подвида являются зеленые кости.

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Слово «Пихао» включено в название лягушек в честь индейского народа, в свое время отчаянно противостоявшего испанским завоевателям. Он населял центральную часть Анд в Колумбии, где нашли новый подвид. Мария Торо надеется, что стеклянная лягушка Пихао станет новой эмблемой кампании по защите биоразнообразия региона.

Ранее сообщалось о туристе из Великобритании, который нашел считавшиеся вымершими виды животных. Он обнаружил в Папуа-Новой Гвинее луизиадскую питту и телефоминского кускуса.

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Антонина Черташ
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