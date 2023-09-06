В российской гимназии объявили эвакуацию из-за взрыва в рюкзаке школьницы

В Петербурге людей эвакуировали из здания гимназии после взрыва пауэрбанка

Учеников и преподавательский состав одной из петербургских гимназий срочно эвакуировали из-за пауэрбанка, взорвавшегося в рюкзаке школьницы. Видеозапись из образовательного учреждения опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видны вырывающиеся из лежащего на полу рюкзака клубы дыма, заполнившего коридор.

Очевидцы происшествия, слова которых приводит канал, сообщили, что все произошло после 12 часов мск. Пострадавших нет.

Ранее в аэропорту Домодедово пассажиров следовавшего в Калининград самолета эвакуировали из-за загоревшегося пауэрбанка. Устройство воспламенилось во время руления. Огонь был потушен благодаря действиям экипажа, пострадавших нет.