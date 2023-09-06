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14:05, 6 сентября 2023Путешествия

Раскрыто влияние наводнения в Турции на отдых россиян

АТОР: наводнение в Стамбуле не затрагивает туристические территории

Фото: Sercan Ozkunazli / dia images / Getty Images

Обрушившееся на Стамбул наводнение не затрагивает туристические территории города. Влияние стихийного бедствия на отдых россиян в беседе с РИА Новости раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По словам эксперта, рекомендаций воздержаться от экскурсий от турецкой стороны не поступало, поэтому отдыху отечественных туристов ничего не мешает. «Все происходит в пригороде, это не туристические локации», — пояснил он.

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Более того, глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что обращений в связи с наводнениями в Стамбуле от соотечественников не поступало. «Предполагается, что в ближайшее время жизнь в городе нормализуется, — подчеркнула она. — Видимо, поэтому пока нет никаких рекомендаций. Но мы следим за развитием событий и будем информировать».

Ранее улицы в нескольких районах, а также около 1,8 тысячи жилых домов, магазинов и офисов в Стамбуле оказались затоплены после обрушившихся на город ливней вечером 5 сентября. Последствия стихийного бедствия попали на видео.

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    Фариза Бацазова
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