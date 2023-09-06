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09:02, 6 сентября 2023Путешествия

Турист обозвал девушку жителя Паттайи, был жестоко избит и попал в больницу

Daily Mail: британского туриста жестоко избили в Паттайе пьяные местные жители

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Британский турист обозвал девушку жителя Паттайи и был жестоко избит. Мужчина попал в больницу с внутричерепным кровотечением, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 35-летний Стивен Лорд вступил в конфликт с двумя пьяными тайцами возле продуктового магазина. В ходе спора он оскорбил возлюбленную одного из них, из-за чего и был избит. В результате произошедшего турист получил множество травм и порезов лица.

Пострадавший был доставлен в больницу, а местных жителей задержала полиция.

Ранее российская туристка, отдыхавшая в отеле Паттайи, Таиланд, с парнем, выпала из окна седьмого этажа и попала на видео. На записи видно, как 32-летняя россиянка по имени Дарья свисает вниз головой и машет руками незадолго до падения.

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    Зарина Дзагоева
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