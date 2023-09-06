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12:27, 6 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре сотруднику ОПК за разглашение гостайны

В Ярославле экс-сотрудник оборонного предприятия осужден за разглашение гостайны

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ярославской области суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за разглашение гостайны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Осужденный получил полтора года лишения свободы условно.

В ФСБ указали, что факт разглашения секретных сведений был своевременно выявлен, вследствие чего российским спецслужбам удалось избежать тяжких последствий.

9 августа сообщалось, что во Владимирской области бывшего сотрудника исправительной колонии № 7 УФСИН России (ИК-7) заподозрили в разглашении государственной тайны. Он разгласил в колонии информацию, которая была отмечена грифом «совершенно секретно». Речь шла о формах и методах оперативно-разыскной деятельности. Сотрудника сразу же уволили.

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    Любовь Ширижик
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