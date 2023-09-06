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10:48, 6 сентября 2023Ценности

Джулия Фокс снялась в обнажающем грудь топе для рекламы

Фото: Grant James-Thomas / @camper

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в обнажающем грудь наряде для рекламы новой коллекции испанского обувного бренда Camper. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном кадре 33-летняя манекенщица предстала в момент падения на асфальт с велосипеда, у которого согласно сюжету отлетело переднее колесо. При этом она была одета в миниатюрный вязаный топ от бикини, прикрывающий соски, и серебристую мини-юбку. Также знаменитость примерила бело-голубые кожаные ботинки Pelotas Mars указанного бренда на массивной подошве.

В то же время модель распустила волосы, подчеркнула глаза бирюзовыми тенями и нанесла на губы нюдовую помаду.

Ранее в сентябре американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в нижнем белье для британского интернет-магазина женской одежды класса люкс Net-a-porter. Так, на одном из размещенных кадров 28-летняя манекенщица предстала в сером бюстгальтере без косточек с треугольными чашками марки Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и трусах британского экобренда Cou Cou.

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    Карина Черных
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