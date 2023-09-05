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11:41, 5 сентября 2023Ценности

Украинский фотограф сняла Джиджи Хадид в нижнем белье

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в нижнем белье для британского интернет-магазина женской одежды класса люкс Net-a-porter. Соответствующее фото появилось на сайте ретейлера.

Так, на одном из размещенных кадров 28-летняя манекенщица предстала в сером бюстгальтере без косточек с треугольными чашками марки Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и трусах британского экобренда Cou Cou. Также она дополнила образ распахнутым пиджаком Halfboy и завязанным на талии полосатым свитером собственной компании Guest in Residence.

Известно, что автором фотосессии выступила украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая построила карьеру в США и сотрудничала с такими известными журналами, как Vogue, Harper's Bazaar и Elle.

Ранее в сентябре американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в откровенных образах для рекламы шведского бренда Acne Studio. На размещенных кадрах 26-летняя знаменитость позировала топлес в джинсах с широкими удлиненными штанинами.

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    Карина Черных
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