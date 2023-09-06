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14:54, 6 сентября 2023Россия

В СПЧ назвали незаконные молельные дома мусульман угрозой стабильности России

Член СПЧ Кабанов заявил об угрозе незаконных мечетей стабильности России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Незаконные мечети и молельные дома, действующие под видом культурных центров для мусульман, являются прямой угрозой многонациональному миру и стабильности России. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов в Telegram.

По его словам, власти «допускают непростительную ошибку», не пресекая работу незаконно организованных мечетей. «Именно поэтому у мигрантов и диаспор складывается уверенность, что они имеют исключительное право не просто нарушать действующие законы Российской Федерации (они не для них), а системно и безнаказанно не соблюдать их», — написал Кабанов.

Член СПЧ подчеркнул, что мнение местных жителей при возведении таких объектов не учитывается, несмотря на то, что по закону при строительстве любого религиозного объекта должны проводиться общественные слушания.

Кабанов также добавил, что в незаконных мечетях распространяются экстремизм, русофобия и радикализм. «И все разговоры про бедных и несчастных верующих, которым негде совершать религиозные обряды, являются лишь попыткой власти скрыть свое бездействие или бессилие», — отметил он.

По мнению члена СПЧ, демонстративное несоблюдение мигрантами российских законов и следующее за этим нарушение прав коренных жителей страны «порождает обоснованное общественное недовольство, в том числе и структурами власти». Кроме того, он назвал появление незаконных мечетей одним из основных признаков формирования этнических анклавов.

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Кабанов напомнил, что в бывших центрально-азиатских республиках Советского Союза незаконные молельные дома активно закрываются в рамках борьбы местных властей с экстремизмом, терроризмом и религиозным радикализмом. В заключение он заявил, что СПЧ будет готовить обращение в ответственные органы для организации проверок таких объектов в России.

Ранее в подмосковном Дзержинском полицейские ворвались во время намаза в мусульманский культурный центр, в котором, по словам местных жителей, был организован молельный дом. В свою очередь, мусульманская община городского округа Котельники обратилась к президенту России Владимиру Путину, обвинив силовиков в неуважении к молящимся.

На ситуацию также отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который назвал рейд полиции на молельные дома в Котельниках провокацией и отметил, что подобные акции «скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора».

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    Константин Лысяков
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