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13:40, 6 сентября 2023Путешествия

Россиянин упал в океан на глазах у друзей и пропал без вести на Камчатке

МЧС Камчатки: в бухте Бечевинской мужчина перевернулся на сапборде и пропал

Фото: Архив пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке спасатели ищут россиянина, который перевернулся на сапборде на глазах у друзей и пропал без вести в океане. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Инцидент произошел поздно вечером 5 сентября в бухте Бечевинской. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что трое мужчин перевернулись на сапбордах и упали в воду. Двое смогли выбраться на берег самостоятельно, местоположение третьего установить не удалось. Свидетели пришли на помощь пострадавшим, но так и не обнаружили мужчину.

Утром 6 сентября в бухту Бечевинскую из Петропавловска-Камчатского отправился спасательный отряд на катере. Уточняется, что у специалистов есть необходимое для поиска оборудование, в том числе беспилотник.

Ранее на Камчатке пропали два пенсионера. Они отправились по маршруту поселок Ключи — кордон Клешня, но не появились в назначенное время на последней стоянке. Туристы не выходили на связь с 27 августа.

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    Мария Борисова
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