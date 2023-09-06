У отдела полиции в Петербурге нашли странную каску
«Фонтанка»: у отдела полиции в Петербурге нашли каску с украинским лозунгом
У отдела полиции на Диагональной улице в Санкт-Петербурге нашли строительную каску с украинским лозунгом. Об этом стало известно «Фонтанке».
По сведениям издания, странную каску заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Они вызвали к месту кинологов.
Те осмотрели предмет и ничего опасного в нем не обнаружили. Тем не менее каска была изъята. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после случившегося.
В августе губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что в Пятигорске возле детского сада нашли гранату.
Прибывшие по вызову саперы установили, что граната была без запала. Устройство убрали с территории дошкольного учреждения. Сведений о пострадавших не поступало.