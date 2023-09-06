Причиненный хакерами российским компаниям ущерб оценили

«РТК Солар»: годовой ущерб компаниям в России от действий хакеров вырос на треть

Средний ущерб, причиненный крупным российским компаниям хакерами с июля 2022 года по июнь 2023 года, вырос на треть по сравнению с аналогичным предыдущим периодом и составил не менее 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по кибербезопасности «РТК Солар».

Согласно результатам исследования, проведенного среди 300 представителей крупного бизнеса и госсектора, оценки приведены без учета понесенных репутационных потерь. В компании уточнили, что «киберинциденты происходят в организациях почти каждый месяц».

Например, хакерская группировка Sneaking Leprechaun в указанные сроки атаковала ради выкупа более 30 российских и белорусских организаций, основная часть которых занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения. Преступники использовали уязвимости в устаревших версиях Bitrix, Confluence и Webmin на серверах под управлением Linux. После взлома хакеры устанавливали вредоносное ПО и закреплялись в системе.

По словам специалистов, отмеченный за год рост связан с активным распространением инструментов для разведки поверхности атаки, с помощью которых хакеры обнаруживают точки входа в компьютерную систему. В связи с этим компаниям рекомендовали подбирать продукт в зависимости от требований к функциональности, нагрузке и отказоустойчивости.