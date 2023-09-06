Сбежавшего из российской колонии заключенного поймали через шесть дней

В Свердловской области через 6 дней поймали сбежавшего из колонии заключенного

В Алапаевске (Свердловская область) силовики задержали сбежавшего из колонии заключенного, которого приговорили к пяти годам лишения свободы за ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 313 («Побег из мест лишения свободы») УК РФ, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

30 августа 30-летний Иван Григорьев самовольно покинул колонию-поселение номер 45 в поселке Восточный. Его сразу же объявили в розыск. 5 сентября его задержали в Алапаевске, где мужчина проживал до заключения. Уточняется, что Григорьев устроил ДТП и скрылся с места происшествия, за это он и оказался в колонии.