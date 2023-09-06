Россиянку заподозрили в убийстве двухлетней дочери

СКР подозревает жительницу Краснодара в убийстве двухлетней дочери

Следователи возбудили уголовное дело против 35-летней жительницы Краснодара, подозреваемой в убийстве двухлетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Женщина с ребенком проживала в съемной квартире жилого дома на улице Тепличной. По предварительным данным, она утопила дочь в ванне, после чего сообщила о случившемся в экстренную службу.

Следователи провели осмотр места преступления. Решается вопрос о назначении россиянке психолого-психиатрической экспертизы. Также в рамках расследования будут изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье.

26 декабря 2022 года сообщалось, что жительница Екатеринбурге употребила синтетические наркотики. После этого ей показалось, что в ее сыновей и маленькую дочь вселились бесы, и она убила их.