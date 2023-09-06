Жителям одной страны посоветовали питаться кукурузой из-за нехватки еды

Inquirer: филиппинцам посоветовали есть батат и кукурузу из-за дефицита риса

Министерство здравоохранения Филиппин посоветовало местным жителям выбирать кукурузу и бататы в качестве альтернативы подорожавшему рису, сообщает издание Inquirer.

Представитель Министерства здравоохранения Энрике Тайаг отметил, что альтернатива рису поможет обеспечить соответствие основным потребностям в продуктах питания. Он заявил, что местные жители не должны обеднять свой рацион из-за проблем с ценами на популярные товары.

Президент страны Фердинанд Маркос ранее издал указ, устанавливающий предельную цену на рис. Меры были приняты для сдерживания инфляции, достигшей в июле 4,2 процента (максимума с 2019 года). Потолок цен составил от 0,72 до 0,79 доллара за килограмм в зависимости от качества помола продукта.

Власти сообщили о широко распространенной практике незаконного манипулирования ценами продавцами, при этом отметили, что поставки продукта проходят стабильно. При этом Торгово-промышленная палата обратилась к жителям страны с призывом не паниковать и не скупать рис, заверив, что его достаточно для того, чтобы покрыть рыночный спрос.

В августе цены на рис в азиатских странах выросли до 15-летнего максимума из-за опасений по поводу снижения поставок. За последний год цены подскочили почти на 50 процентов.