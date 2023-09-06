Россиянам назвали алгоритм действий при обнаружении фальшивой купюры

Юрист Заплатникова: фальшивую купюру необходимо сдать в полицию или банк

Фальшивую купюру могут выдать в магазине или банкомате, ее также могут обнаружить у человек при попытке расплатиться. В обоих случаях не нужно паниковать и пытаться сбыть фальшивку в другом месте, так как это будет являться уголовным преступлением, рассказала юрист Юлия Заплатникова в интервью агентству «Прайм».

Если при получении сдачи в магазине вы заподозрили, что вам дали фальшивую купюру, немедленно сообщите об этом кассиру или администратору.

«Четко и аргументированно проговорите, почему именно у вас возникли подозрения, попросите пригласить администратора», — посоветовала специалист.

По словам юриста, в этой ситуации человеку, скорее всего, предложат другую купюру из кассы на замену, а с проблемой будут разбираться дальше самостоятельно. Если администратор или директор магазина настаивают на вашей некомпетентности, то стоит вызвать полицию. У правоохранительных органов есть алгоритм действия в подобных ситуациях, объяснила Заплатникова.

Если сомнения в подлинности купюры возникли уже после похода в магазин, то нужно обратиться в ближайшее отделение любого банка и попросить оценку специалистов. Если деньги окажутся настоящими, то их вернут. Если нет, то информацию передадут в органы внутренних дел, подчеркнула эксперт. Позже человека вызовут как пострадавшего для дачи пояснений, при каких обстоятельствах на руках оказалась фальшивка.

Требовать возмещения ущерба можно только с виновника ситуации, то есть магазина. Этот же алгоритм применим, если фальшивку выдал банкомат, резюмировала юрист.

В апреле в Центробанке сообщили, что в первом квартале текущего года в банковской системе России было обнаружено почти на 63 процента меньше поддельных рублей, чем за аналогичный период 2022 года.

Регулятор также отметил, что за первые три месяца 2023 года было выявлено 3018 поддельных денежных знаков. Подавляющее большинство фальшивок пришлось на банкноты крупного номинала — 2082 пятитысячные банкноты, 224 купюры достоинством в две тысячи рублей.