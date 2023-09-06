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18:15, 6 сентября 2023Россия

Лодка с людьми перевернулась напротив Северного речного вокзала в Москве

Mash: в Москве напротив Северного речного вокзала перевернулась лодка с людьми

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Лодка с людьми перевернулась напротив Северного речного вокзала на Химкинском водохранилище в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, на борту находились шесть человек, их судьба неизвестна. На место происшествия выехали оперативные службы.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что, по словам очевидцев, никто из находившихся в лодке не выплыл.

Дополнение: Как выяснил Mash, инцидент оказался тренировкой спасателей, которые отработали сценарий с перевернувшейся лодкой. Все пассажиры были в плавательных жилетах. Пострадавших нет.

Ранее на Обском водохранилище под Новосибирском перевернулась яхта с десантниками, женщинами и детьми. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как небольшое судно плавает на открытом пространстве, завалившись на бок. Также слышно, что кто-то из детей зовет отца.

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    Константин Лысяков
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