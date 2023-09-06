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17:15, 6 сентября 2023Путешествия

Человеческую ногу откопали на пляже на популярном курорте Европы

Informacion: на пляже Гандия в Испании нашли человеческую ногу

Фото: Miguel Pérez / Prensa Ibérica Media

Человеческую ногу нашли на пляже муниципалитета Гандия в Испании. Об этом сообщает издание Informacion.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября. Женщина прогуливалась по пляжу на популярном европейском курорте недалеко от Валенсии и обратила внимание на странный предмет, засыпанный песком. Она начала откапывать его и обнаружила, что это человеческая нога.

Прибывшие на место правоохранители закрыли пляж для посещений и оцепили территорию. По данным полиции, находка могла принадлежать мужчине, который пытался добраться до Европы по морю. Также рассматривается версия, что это мог быть человек, которого пытались незаконно переправить из Северной Африки в Евросоюз.

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«На ноге не было переломов, море вынесло ее целиком, от бедра до лодыжки. Она очень сильно разложилась», — уточнил полицейский. Конечность отправили на анализ и вскрытие, проводится проверка ДНК всех пропавших без вести людей. Также следователи ищут остальные части тела мужчины.

Ранее россиянин пошел купаться на пляже Най Янг тайского острова Пхукет и пропал без вести. Спасатели начали поиски туриста, но операцию приостановили из-за плохой погоды.

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    Мария Борисова
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