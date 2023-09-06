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09:59, 6 сентября 2023Россия

Украина обстреляла российский регион и повредила ЛЭП

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое и повредили ЛЭП
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области и повредили линию электропередачи (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы российского региона, после повреждения ЛЭП без света остались жители двух населенных пунктов.

«Под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — сообщил Гладков.

Также губернатор добавил, что пострадавших после обстрела нет.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины. Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар».

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    Марк Леонов
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