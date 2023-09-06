Назван лидер городов БРИКС по технологическому развитию

Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Москва стала лидером городов БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) по уровню технологического и пространственного развития. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва — первая среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. В тройке лидеров также Пекин и Шанхай», — заявил градоначальник.

Эксперты отметили сбалансированное пространственное развитие Москвы, развитую инновационную экосистему и различные меры поддержки московских компаний.

В подготовке международного рейтинга участвовали ведущие исследовательские центры и университеты стран БРИКС. При составлении списка учитывалась способность городов предоставлять широкий спектр услуг своим жителям — от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре.

Ранее Собянин сообщил, что Москва является лидером по количеству электробусов в Европе. На столичных маршрутах курсируют более 1200 экологичных автобусов.