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19:13, 6 сентября 2023Мир

В Сенате США призвали продолжать поддержку Украины

Сенатор Макконнелл призвал продолжать поддержку Украины

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал продолжать поддержку Украины несмотря ни на что. Об этом пишет Politico.

Макконнелл посетовал на то, что после начала специальной военной операции на Украине президент США Джо Байден «оказался не таким решительным, как многие из нас ожидали». Но, по его мнению, сенаторы не должны усугублять ошибки Белого дома.

Он добавил, что «сейчас не время расслабляться». Он предположил, что сенаторы смогут одобрить выделение Украине 24 миллиардов долларов до конца сентября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно выделить 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Перед этим их запросил Байден.

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    Александр Слабиев
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