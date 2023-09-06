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14:34, 6 сентября 2023Экономика

Маск занял миллиард долларов у собственной компании

WSJ: SpaceX одолжила Маску миллиард долларов в месяц покупки Twitter

Фото: Sundry Photography / Shutterstock / Fotodom

В октябре 2022 года американский предприниматель Илон Маск занял у своей компании SpaceX миллиард долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на полученные документы.

Денежные средства были выданы Маску примерно в то же время, когда бизнесмен приобрел социальную сеть Twitter (сейчас — X) за 44 миллиарда долларов. При этом цель кредита не была указана, а заем был погашен в ноябре. Отмечается, что денежные средства были привлечены Маском из значительной части бюджета SpaceX, суммарный объем займа составил 11 процентов от 9 миллиардов собственного капитала компании.

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Заем был выдан в то время, когда SpaceX делала крупные инвестиции в ракетную программу Starship и программу спутниковой связи Starlink. Примерно тогда же Маск призывал сотрудников компании следить за расходами. Еще в конце 2021 года предприниматель предупреждал о возможном банкротстве SpaceX в связи со значительными вложениями в различные проекты. На конец 2022-го активы компании, включая наличные и ценные бумаги, оценивались в 4,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что десять самых влиятельных предпринимателей мира с января 2023 года разбогатели суммарно на 420,5 миллиарда долларов. Наиболее состоятельным человеком на планете остался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его состояние увеличилось на 98,4 миллиарда долларов и оказалось на уровне 235 миллиардов.

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    Анатолий Акулов
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