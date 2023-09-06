Байден в ближайшее время встретится с Зеленским

Госсекретарь США Блинкен заявил о скорой встрече Байдена с Зеленским

Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о намерении американского лидера Джо Байдена встретиться с ним в ближайшее время, сообщает ТАСС.

«Президент с нетерпением ждет встречи с вами в ближайшем будущем», — заявил он.

Отмечается, что главы двух стран должны встретиться на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая стартует 19 сентября. При этом информация о деталях грядущих переговоров пока не разглашается.

Ранее Блинке рассказал, что в вопросе территориальной принадлежности Крыма и других территорий следует прислушаться к украинскому народу. Он добавил, что одна из целей западных партнеров — помочь Киеву «продолжать отвоевывать территории». США и союзники обязались помогать Украине в защите ее территориальной целостности, заключил Блинкен.