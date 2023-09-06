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16:59, 6 сентября 2023Забота о себе

Дизайнер перечислила ошибки при самостоятельном обустройстве дома

Дизайнер Антелава назвала плохую разводку электрики частой ошибкой при ремонте

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Плохая разводка электрики, заказ исключительно готовой мебели, а также использование несовместимых с бытом материалов могут вредить интерьеру, уверена архитектор, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава. Эти и другие ошибки, чаще всего допускаемые при ремонте, она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Самой распространенной ошибкой во время самостоятельного обустройства дома является неверная разводка электричества, заявила Антелава. Особенно эта оплошность актуальна для владельцев жилья в новостройках. Дизайнер рекомендовала предусмотреть все возможные функции пространства, чтобы избавиться от излишних проводов и переходников, а также учесть различные световые сценарии, необходимые в помещении.

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Еще одним важным моментом эксперт назвала использование в интерьере комбинации из готовой мебели и решений по индивидуальным параметрам.

Люди довольно часто стараются заказать в квартиру только готовые мебельные изделия, в первую очередь с целью экономии. Однако впоследствии оказывается, что готовые предметы не всегда совпадают с размерами помещения и не позволяют использовать его эргономично. Как минимум кухонные гарнитур и гардеробная зона должны быть разработаны под индивидуальный метраж, с учетом специфики жизни хозяев и общей интерьерной композиции

Вероника Антелаваархитектор, дизайнер интерьера

Не менее важно внимательно выбирать материалы в отделке и мебели, о чем многие забывают при самостоятельном обустройстве интерьера, продолжила Антелава.

Владельцам домашних животных рекомендуется тщательнее выбирать ткани для обивки мягкой мебели, например. Сейчас существует множество тканей, которые считаются антивандальными и позволят надолго сохранить внешний вид изделия. Сторонникам экологичного стиля жизни стоит отдавать предпочтение натуральным материалам

Вероника Антелаваархитектор, дизайнер интерьера

По словам Антелава, если в семье есть маленькие дети, надо обратить внимание на материалы в отделке стен и пола. Они должны легко восстанавливаться после внешних воздействий и позволять продлить эксплуатацию ремонта в целом.

Ранее дизайнер интерьеров Келли Хоппен перечислила ошибки при оформлении санузла. В туалете и ванной, считает она, не должно быть веселых или избитых мотивационных надписей.

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    Наталья Обрядина
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