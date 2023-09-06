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18:51, 6 сентября 2023Россия

Минобороны предложило ставить на воинский учет заключенных в тюрьмах

МО РФ предложило ставить на воинский учет заключенных в местах лишения свободы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Минобороны Российской Федерации (МО РФ) предложило ставить на воинский учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минобороны предлагает внести изменения в Положение о воинском учете, исключив из пункта 15 подпункт, согласно которому россияне в тюрьмах, колониях и других исправительных учреждениях не подлежат воинскому учету.

Согласно инициативе, для призывников и военнообязанных в местах лишения свободы могут ввести «особый воинский учет», который будет осуществляться исправительными центрами уголовно-исполнительной системы России, а также военкоматами по месту отбывания наказания.

Уточняется, что постановка и снятие с особого воинского учета не потребует явки заключенного в военный комиссариат. Списки военнообязанных, по мере их приема, этапирования или освобождения, в военкоматы будут передавать исправительные учреждения. Их сверку предлагается проводить минимум раз в год.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту. Действие документа не распространяется на лиц с судимостью за преступления против половой неприкосновенности.

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