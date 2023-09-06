Россиянка продала квартиру и лишилась пяти миллионов рублей

Жительница Магнитогорска лишилась жилья и 4,6 млн рублей из-за мошенников

Жительница Магнитогорска в Челябинской области лишилась жилья и почти пяти миллионов рублей. Она продала квартиру из-за разговора с мошенниками, сообщает Ura.ru.

70-летней россиянке пришло СМС с предложением заработать. Она перешла по ссылке и заполнила анкету, после чего ей позвонил менеджер. Собеседник предложил женщине взять кредит и направить средства на инвестиции на бирже. Первое время пенсионерка получала проценты на счет и решила оформить еще один заем.

Второй кредит банк согласился одобрить под залог квартиры. За три месяца женщина перевела злоумышленникам 1,3 миллиона рублей, после чего ей предложили продать вторую квартиру. Мошенники нашли риелтора и получили еще 3,3 миллиона рублей с продажи объекта. Дочь потерпевшей узнала о ситуации и обратилась в полицию, однако к тому моменту общая сумма переводов на счет аферистов уже составила 4,6 миллиона рублей.

В полиции отметили, что пенсионерка была предупреждена о мошенниках. «В каждом из банков ей напоминали о бдительности и уточняли, для каких целей оформляется кредит. Желая получить больше денег, она потеряла все свои средства, имущество и осталась должна банкам», — рассказали в региональном полицейском главке.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники отобрали у пенсионерки жилье и поместили ее в пансионат. Злоумышленники связались с женщиной и пообещали купить ее квартиру по рыночной стоимости, однако во время сделки оформили от ее имени доверенность и заключили фиктивный договор купли-продажи.