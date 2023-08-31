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20:28, 31 августа 2023Среда обитания

Мошенники отобрали у пенсионерки квартиру и отправили ее в пансионат

Жительница Петербурга лишилась жилья из-за мошенников и оказалась в пансионате

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пенсионерка из Санкт-Петербурга лишилась жилья и оказалась в пансионате. У 84-летней жительницы Северной столицы отобрали квартиру мошенники, сообщает «Комсомольская правда».

Аферисты пообещали россиянке купить ее недвижимость по рыночной стоимости. В ходе сделки они оформили от ее имени доверенность с правом распоряжения и управления квартирой, а затем заключили фиктивный договор купли-продажи.

По данным пресс-службы прокуратуры Петербурга, после злоумышленники поселили пенсионерку в пансионат, чтобы изолировать от общества и лишить возможности сообщить о противоправных действиях в ее отношении. Однако сотрудники ведомства обратили внимание на случившееся и подали иск в суд. Сделку по продаже квартиры признали недействительной, недвижимость вернули законной собственнице.

Ранее жительница Зеленограда лишилась квартиры и девяти миллионов рублей после телефонного разговора с мошенниками. По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником группы, занимающейся пресечением незаконных сделок с недвижимостью.

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    Александра Качан
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