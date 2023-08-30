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19:49, 30 августа 2023Среда обитания

Россиянка продала квартиру и лишилась девяти миллионов рублей

Жительница Зеленограда лишилась жилья и 9 млн руб. после разговора с мошенниками

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Зеленограда поговорила по телефону с мошенниками, после чего лишилась квартиры и девяти миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, пишет «Вечерняя Москва».

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником некой группы, которая занимается пресечением незаконных сделок с недвижимостью. Собеседник женщины также заявил, что аферисты пытаются тайно продать ее квартиру. Чтобы спасти жилье, россиянку убедили продать квартиру самостоятельно и перевести вырученные средства на специальные «безопасные» счета.

Женщина поверила мошенникам и поддерживала с ними связь в течение трех месяцев — за это время она лишилась 9,37 миллиона рублей. Россиянка обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. При этом она ранее знала о подобных схемах.

Ранее аналогичным образом жилья и крупной суммы денег лишилась жительница Тюмени. Россиянка последовала инструкции злоумышленников, которые позвонили ей по телефону — продала свою квартиру, взяла кредит и перевела 9,9 миллиона рублей на указанные реквизиты.

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    Нина Ташевская
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