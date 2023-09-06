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01:27, 6 сентября 2023Мир

В США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

CBS: экс-главарю Proud Boys назначили 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший лидер ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио приговорен к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия за участие в беспорядках, случившихся два года назад. Об этом сообщил телеканал CBS.

Приговор экс-главарю группировки, вынесенный судом столичного округа Колумбия, стал самым суровым по рассматриваемому делу. Вторым по строгости наказанием стали присужденные другому члену Proud Boys Итану Нордину 18 лет лишения свободы.

Таррио находится под арестом с момента задержания в 2022 году. Ранее его признали виновным по нескольким обвинениям, в том числе в подстрекательстве к мятежу. Несмотря на то, что экс-лидер Proud Boys не был в Капитолии 6 января, он, по версии следствия, является главным организатором беспорядков, который использовал свое влияние для оправдания и пропаганды насилия.

Ранее стало известно, что в штурме Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в 2021 году участвовал украинский националист. Он якобы связан с деятельностью «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), его участие в мятеже назвали «актом войны Украины против США».

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    Александра Синицына
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