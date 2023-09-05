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18:29, 5 сентября 2023Мир

В США рассказали об участии украинца в штурме Капитолия

Участник штурма Капитолия рассказал, что в беспорядках участвовал украинец

Фото: Jose Luis Magana / AP

В штурме Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в 2021 году участвовал украинский националист. Об этом рассказал один из участников беспорядков Джейкоб Ченсли журналистке Лоре Лумер, сообщила она в соцсети Х (бывший Twitter).

Как заявила журналистка, Ченсли упомянул украинского оперативника Сергея Дубинина, который, по ее словам, связан с националистами из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Она добавила, что его идентифицировало Федеральное бюро расследований (ФБР).

Лумер заявила, что это «акт войны Украины против США».

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы в США Джо Байдену. После этого в знак протеста 6 января 2021 года его сторонники устроили штурм Капитолия.

На 4 марта 2024 года назначен суд над Трампом по делу о попытке захвата Капитолия. А на ноябрь 2024 года назначены президентские выборы, в которых Трамп опять планирует принять участие.

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    Александр Слабиев
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