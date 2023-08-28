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18:34, 28 августа 2023Мир

Стала известна дата начала судебного процесса над Трампом

Суд над Трампом по делу о захвате Капитолия начнется 4 марта 2024 года
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Суд в Вашингтоне назначил начало заседания по делу экс-президента США и кандидата на этот пост Дональда Трампа о захвате Капитолия на 4 марта 2024 года. Об этом заявила судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн, передает ТАСС.

Суд будет касаться попытки Трампа сохранить власть в январе 2021 года, после того как он в 2020 году проиграл президентские выборы. Тогда 6 января его сторонники устроили штурм Капитолия.

В США президентские выборы 2024 года назначены на 5 ноября.

Ранее стало известно, что Трамп после своего формального ареста собрал рекордную сумму пожертвований на предвыборную борьбу. Всего ему удалось собрать 4,18 миллиона долларов.

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    Александр Слабиев
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