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04:04, 27 августа 2023Мир

Стало известно о рекордных пожертвованиях Трампу после его формального ареста

Politico: Трамп собрал пожертвования на $7,1 млн после тюремного фото

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на пост главы государства, собрал рекордную сумму пожертвований на предвыборную борьбу после формального ареста. Об этом сообщает Politico.

Как стало известно изданию, только за минувшую пятницу Трамп собрал 4,18 миллионов долларов. Всего после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия Трамп собрал около 7,1 миллиона долларов пожертвований на проведение предвыборной кампании.

Такую сумму обеспечила продажа различных товаров с фотографией Трампа, сделанной во время ареста. Снимок был размещен на футболках, плакатах, наклейках и другой сувенирной продукции. Стоимость товаров варьировалась от 12 до 34 долларов. Мерч с тюремным фото отца ранее выставил на продажу Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США.

24 августа Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Политика освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

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    Марина Совина
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