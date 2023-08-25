Сын Дональда Трампа выставил на продажу мерч с тюремным фото отца

Дональд Трамп-младший выставил на продажу футболки и кружки с тюремным фото отца

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, выставил на продажу мерч с тюремным фото отца. Соответствующий пост был опубликован в Twitter предпринимателя.

На официальном сайте Трампа представлены футболки по цене 29,99 доллара (2,8 тысячи рублей), кружки за 15,99 доллара (1,5 тысячи рублей), а также постеры стоимостью 19,99 доллара (1,8 тысячи рублей). При этом на всех упомянутых предметах напечатан снимок бывшего президента США, который был взят под арест в тюрьме округа Фултон в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

«Вся прибыль от продажи этой продукции в моем интернет-магазине будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой», — подписал публикацию предприниматель.

Дональда Трампа освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Ранее Трамп высмеял свой арест в Джорджии. Политик назвал произошедшее пародией на правосудие.