Наоми Уоттс рассказала о преимуществах секса в менопаузу

Британская актриса Наоми Уоттс призналась, что после наступления менопаузы стала получать больше удовольствия от секса. О некоторых других преимуществах интима в зрелом возрасте она рассказала на посвященном здоровому образу жизни мероприятии, пишет People.

54-летняя звезда фильмов «Малхолланд Драйв» и «Разрисованная вуаль» сообщила, что спустя три месяца после свадьбы они с мужем, актером Билли Крудапом, все еще чувствуют себя как во время медового месяца. Она призналась, что менопауза пошла на пользу ее либидо: секс стал приятнее, когда она перестала бояться беременности. «Я чувствую, что делаю это для себя. Вы уверены в себе, у вас есть опыт, мудрость, никто не хочет выключать свет. У людей бывают сложности с тем, чтобы поддерживать либидо в этом возрасте, но иногда эффект совершенно обратный», — сказала она.

В старшем возрасте, продолжила звезда, также легче поддерживать открытый диалог о сексе и не только. «Честность возбуждает, беседа переходит от неловкости к веселью», — сказала Уоттс.

Помимо этого, Уоттс вспомнила, что в начале отношений с Крудапом она стеснялась эстрогеновых патчей, которые носит для регулирования уровня женских гормонов. Перед первым сексом с ним актриса заперлась в ванной, чтобы отчистить следы клея с кожи. «Но когда я честно рассказала обо всем, хотя это и было неловко и трудно, и я так этого стыдилась, он знал, как себя повести, что сказать, был на сто процентов эмпатичен. И у нас был великолепный секс той ночью», — сказала актриса.

Ранее Уоттс призналась, что после появления первых симптомов менопаузы в 36 лет она столкнулась с одиночеством и чувством стыда. По ее словам, в тот период она как раз собиралась выйти замуж и завести детей.