Изъятие 270 килограммов наркотиков у героинового короля в России попало на видео

МВД показало 270 кг наркотиков, изъятые у гражданина Таджикистана в Подмосковье

Начало событий в новости Героинового короля из Таджикистана задержали в Подмосковье с мешками наркотика

МВД России показало на видео изъятие 270 килограммов наркотиков у героинового короля из Таджикистана. Ведомство предоставило ролик в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 6 сентября.

На кадрах видно, как полицейские сначала изымают один килограмм запрещенных веществ при осмотре автомобиля, а после — оставшийся груз в ходе обыска дома и придомовой территории в Подмосковье, где проживал подозреваемый. При этом 214 килограммов наркотиков были расфасованы в свертки по одному килограмму, а остальные 56 хранились в шести больших полиэтиленовых пакетах. Найденные вещества направлены на экспертизу.

О задержании героинового короля из средней Азии стало известно 1 сентября. Мужчина подозревается в подготовке к сбыту на черном рынке крупной партии наркотика на общую сумму минимум в 2,7 миллиарда рублей.