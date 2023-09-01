Героинового короля из Таджикистана задержали в Подмосковье с мешками наркотика

В Подмосковье задержали героинового короля из Таджикистана с 270 кг наркотика

В Подмосковье полицейские задержали гражданина Таджикистана с 270 килограммами героина, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сначала полицейские обнаружили на заднем сидении машины так называемого героинового короля сверток с килограммом наркотика, после чего наведались к нему домой в деревню Лобаново. Там правоохранители нашли героин в свертках и шести мешках, в каждом из которых хранилось по 9,3 килограмма.

Стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается как минимум в 2,7 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике полиция задержала местного жителя, который хранил дома полтонны марихуаны.