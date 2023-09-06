Саперы ВСУ посетовали на невозможность пользоваться машинами для разминирования

Le Monde: саперы ВСУ посетовали на быстро уничтожаемые машины для разминирования

Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) посетовали на невозможность пользоваться на фронте машинами для разминирования. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По словам командира одного из саперных подразделений 128-й бригады ВСУ, украинские военные не могут использовать даже такие усовершенствованные системы, как американские противоминные комплексы M58. Он пояснил, что машины издают много шума и становятся заметны, из-за чего их немедленно обнаруживают и уничтожают. Из-за этого украинским саперам приходится заниматься разминированием без привлечения техники.