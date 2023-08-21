WSJ: установка дистанционного минирования «Земледелие» тормозит украинскую армию

Российская установка дистанционного минирования «Земледелие» тормозит наступление украинской армии. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Благодаря этому опасному для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружию Российская армия может ставить минные поля на расстоянии от 5 до 15 километров. Благодаря этой установке российские войска могут в «прямом смысле усеять поля минами».

В издании рассказали, что в результате украинские войска занимают невыгодные позиции, что приводит к потерям, особенно среди саперов. Кроме этого, мины сильно замедляют продвижение ВСУ.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев оценил готовность властей Украины к компромиссам. По его мнению, в Киеве могут сделать вид, что готовы к переговорам с Россией, могут даже подписать ряд соглашений, но потом отказаться от их выполнения.