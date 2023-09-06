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04:44, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

Словакию назвали новым возможным союзником России

The Guardian: Словакия может стать союзником России после парламентских выборов

Фото: engin akyurt / Unspalsh

Словакия может стать союзником России после парламентских выборов в сентябре. Об этом сообщил обозреватель Джон Кэмпфнер в своей статье для The Guardian.

«Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение [бывшего премьер-министра Словакии] Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану», — говорится в статье.

По его словам, вскоре внутри Евросоюза и НАТО может появиться «новый нарушитель спокойствия». Журналист считает, что если Фицо будет избран, то существует опасность «разворота на 180 градусов» в политике Словакии, которая в настоящее время поддерживает киевский режим. Обозреватель отметил, что в случае победы Фицо, Братислава начнет оказывать помощь Москве.

Ранее сообщалось, что Украина вновь запросила помощь из энергосистем Словакии и Румынии в связи с рекордным потреблением электроэнергии в стране. В национальной энергетической компании «Укрэнерго» уточнили, что для покрытия спроса 31 августа с 18:00 до 22:00 она вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистем соседних республик.

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