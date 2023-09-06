В российском регионе произошел массовый поджог автомобилей

В Нижегородской области неизвестный поджег шесть машин за одну ночь

В Нижегородской области неизвестный поджег шесть машин. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным ведомства, фигурант поджег салоны автомобилей на четырех улицах — Мира, 9 Мая, Калинина и 1 Мая. Это были легковые авто ВАЗ. Также преступник сжег мотоцикл.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее в Воронеже владелец застрахованного внедорожника премиум-класса инсценировал поджог своего автомобиля ради получения страховой выплаты в 8,3 миллиона рублей.